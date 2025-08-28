Nach einem Streit am Bahnhof Burg eskaliert die Situation: Vier Polizisten werden verletzt, der Tatverdächtige wird von einer Kugel getroffen

Burg (bei Magdeburg) - Bei einem Polizeieinsatz am Bahnhof in Burg ist ein Tatverdächtiger durch einen Schuss schwer verletzt worden. Der 33-jährige Mann hatte die Polizisten am Donnerstag mit Pfefferspray attackiert und mit einem Messer bedroht, wie die Polizei mitteilte.

Noch vor dem Polizeieinsatz war es in der Bahnhofsunterführung zwischen dem 33-Jährigen und zwei weiteren Menschen zum Streit gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtigen diese auch körperlich attackierte. Die alarmierten Beamten konnten den Mann in der Nähe des Bahnhofs stoppen. Dabei griff der Tatverdächtige die Polizisten an und verletzte vier von ihnen leicht. Einer der Polizisten gab einen Schuss ab, wodurch der 33-Jährige schwer verletzt wurde. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden und befand sich am Abend in einem kritischen Zustand.

Gegen den Mann läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Auch gegen den Beamten, der den Schuss abgegeben hatte, werde ermittelt.