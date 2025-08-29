Noch bis zum Frühjahr bleibt das Rathaus-Wahrzeichen größtenteils hinter Gerüsten verborgen. Warum es zum Weihnachtsmarkt dennoch kurz sichtbar wird.

Wernigerode - Die Sanierung der Fassade am historischen Rathaus von Wernigerode schreitet voran. Im Zuge der Arbeiten seien am Standesamt und an der Nordfassade Konstruktionen freigelegt worden, teilte die Stadt mit. Derzeit werde die Statik des Gebäudes geprüft. Die Deckenkonstruktion des Eingangsfoyers und große Bereiche der Decke über dem Ratskeller wiesen erhebliche statische Mängel auf.

Die letzten Arbeiten an der Fassade des historischen und bei Touristen beliebten Rathauses sollen im Frühjahr kommenden Jahres abgeschlossen sein. Derzeit ist die Fassade, die ein beliebtes Fotomotiv ist, von einem Gerüst verdeckt. Dieses soll in den Wintermonaten für die Zeit des Weihnachtsmarktes vorübergehend entfernt werden.