Berlin - Die Techno-Parade „Zug der Liebe“ zieht an diesem Samstag erneut durch die Berliner Innenstadt. Es ist der zehnte Umzug, teilten die Veranstalter mit. 15 Musik-Trucks würden an den Start gehen. Die Teilnehmer möchten ein politisches Zeichen setzen für Toleranz, Vielfalt und Solidarität und keine Großveranstaltung sein. Das Motto lautet: „Bässe verbinden“.

Start der Parade mit lauten Bässen und elektronischer Musik ist der Mauerpark, das Ziel die Oranienstraße in Kreuzberg. Im vergangenen Jahr waren etwas weniger Teilnehmer als erwartet dabei. Die Polizei sprach von rund 7.500 Menschen, angemeldet waren 20.000.