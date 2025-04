13 Mal war der gemeinsame Hubschrauber der Berliner Polizei und der Bundespolizei am Wochenende in der Luft. (Symbolbild)

Berlin - Auf die nächtliche Dunkelheit sollten sich flüchtende Kriminelle in Berlin nicht immer verlassen - zumindest nicht, wenn der Polizeihubschrauber im Anflug ist. Mit Hilfe von Wärmebildkameras erkennt die Hubschrauberbesatzung auch in der Nacht schnell Menschen am Boden, wie entsprechende Bilder zeigen, die die Polizei in ihrem Whatsapp-Kanal veröffentlichte.

13 Mal sei der gemeinsame Hubschrauber der Berliner Polizei und der Bundespolizei am Wochenende in der Luft gewesen, es habe 7 Festnahmen von Verdächtigen gegeben. Gefasst wurden demnach etwa ein Einbrecher, der neben einem Pool lag, sowie Graffiti-Sprayer, die sich unter einer Brücke versteckten.