Der Gefängnisneubau in Zwickau hat für viele Negativschlagzeilen gesorgt. Aus einer Hand soll das Projekt nun zu Ende geführt werden. Dazu wird ein sogenannter Totalunternehmer gesucht.

Bis die ersten Gefangenen in die neue JVA in Zwickau einziehen können, ist der Weg noch weit. (Archivbild)

Zwickau - Um den mit erheblichen Mängeln belasteten Gefängnisneubau in Zwickau wieder in die Spur zu bringen, forciert der Freistaat Sachsen die Suche nach einem Totalunternehmer. Die offizielle Ausschreibung ist laut dem Staatsbetrieb Immobilien- und Baumanagement im Dezember geplant, eine erste Bekanntmachung wurde aber bereits veröffentlicht. Nach der Kündigung des früheren Generalplaners wird demnach ein Unternehmen gesucht, das sowohl die weitere Planung als auch die Bauausführung übernimmt.

Die neue Justizvollzugsanstalt ist ein gemeinsames Projekt der Länder Sachsen und Thüringen. Geplant sind 820 Haftplätze. Große Teile stehen bereits, doch wegen erheblicher Mängel und einem Zerwürfnis mit dem früheren Generalplaner ruhen die Arbeiten auf der Baustelle.

Nach jüngsten Angaben soll der Bau ab dem zweiten Halbjahr 2027 fortgesetzt werden und die neue JVA 2030 ihren regulären Betrieb aufnehmen. Als Kosten werden inzwischen bis zu 500 Millionen Euro kalkuliert.