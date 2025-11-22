Nach einem Unfall in Delmenhorst fehlt vom Unfallverursacher jede Spur. Ein Polizeihubschrauber wird für die Suche angefordert - und wird fündig.

Delmenhorst - Ein flüchtiger Autofahrer hat sich nach einem Unfall in Delmenhorst auf einem Dach versteckt. Der 20-Jährige sei mit seinem Wagen am Freitagabend von der Straße abgekommen und gegen mehrere geparkte Autos geprallt, teilte die Polizei mit. Sein schwerbeschädigtes Fahrzeug habe einen automatischen Notruf abgesetzt, der Mann sei jedoch geflüchtet.

Ein Hubschrauber der Polizei, der mit einer Wärmebildkamera ausgestattet war, habe den Fahrer dann schließlich rund eine Stunde später auf einem Flachdach eines Gebäudes gefunden. Mit der Hilfe der Feuerwehr sei der Mann von dem Dach geholt worden. Laut Polizei blieb er bis auf eine leichte Unterkühlung unverletzt. Er stand demnach unter dem Einfluss von Cannabis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.