In einem Mehrfamilienhaus in Thale bricht ein Feuer aus. Die Bewohner greifen selbst ein. Eine Frau wird dabei verletzt.

Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus aus - musste selbst aber nicht mehr tätig werden. (Symbolbild)

Thale - Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Thale (Landkreis Harz) haben ein in ihrem Haus ausgebrochenes Feuer kurzerhand selbst gelöscht. Bei den Löscharbeiten wurde eine Bewohnerin leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer brach den Ermittlungen zufolge in der Briefkastenanlage aus, die in die Haustür integriert ist.

Laut Polizeiangaben löschten die Hausbewohner den Brand in der Erich-Mühsam-Straße, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 3.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.