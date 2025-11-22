Wegen Glätte gerät ein Auto ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Es kommt zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen - mit schweren Folgen für dessen Fahrer.

Neufirrel - Bei einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto ist in Neufirrel (Landkreis Leer) ein 65-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde am Freitagmittag mit einem Rettungshubschrauber zum nächstgelegenen Krankenhaus geflogen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ein 42-Jähriger wurde beim Unfall demnach leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 42-Jährige mit seinem Auto wegen der Straßenglätte ins Schleudern und geriet in einer leichten Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen des 65-Jährigen. Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit und geborgen worden. Für die Aufnahme des Unfalls und die Bergung sperrten die Beamten die Fahrbahn für mehrere Stunden.