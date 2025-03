Ein verdächtiger Gegenstand wird in einer Bankfiliale gefunden – Spezialkräfte kommen in Quedlinburg zum Einsatz. Doch es gibt schnell Entwarnung.

Quedlinburg - Eine herrenlose Sporttasche hat am Mittwochmorgen in der Quedlinburger Innenstadt zu einem Polizeieinsatz geführt. In einer Bankfiliale sei am Morgen ein verdächtiger Gegenstand festgestellt worden, teilte die Polizei mit. Es kamen Spezialkräfte zum Einsatz. Diese stellten fest, dass der Inhalt ungefährlich ist.

Der Bereich um die Bahnhofstraße war zeitweise weiträumig abgesperrt, betroffene Gebäude wurden geräumt. Die Bevölkerung wurde gebeten, diesen Bereich zu verlassen beziehungsweise zu meiden.

„Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Tasche durch eine unbekannte Person im Vorraum der Bankfiliale abgestellt“, teilte die Polizei mit. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.