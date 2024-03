Magdeburg - Die Zahl der gemeldeten Straftaten gegen Flüchtlinge hat sich voriges Jahr in Sachsen-Anhalt deutlich erhöht. Insgesamt wurden der Polizei 225 solche Straftaten gemeldet, wie das Innenministerium am Montag auf Anfrage informierte. Das war gut ein Drittel mehr als im Jahr zuvor mit 166. Es wurden 49 Menschen verletzt. Darüber hatte zuvor die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet. Dem Blatt zufolge machten die in Sachsen-Anhalt Verletzten gut ein Fünftel der Verletzten bei solchen Straftaten bundesweit aus.