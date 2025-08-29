Ein 21-Jähriger flieht vor einer Polizeikontrolle und verunglückt bei Blumberg. Auch das Polizeiauto kommt von der Straße ab.

Nach der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist es auf der Bundesstraße 158 bei Blumberg zu einem Unfall mit drei Verletzten gekommen. (Symbolbild)

Ahrensfelde - Ein Transporter und ein Polizeiauto sind in der Nacht bei Blumberg (Landkreis Barnim) verunglückt. Dies teilte die Polizei mit. Während einer Streifenfahrt auf der Bundesstraße 158 in Richtung Bad Freienwalde bemerkten Polizeibeamte, dass an einem Transporter falsche Kennzeichen angebracht waren. Als die Polizisten den Wagen gegen zwei Uhr anhalten wollten, missachtete der Fahrer die Signale und flüchtete.

Kurz darauf kam der 21-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Straßengraben und prallte gegen einen Baum. Der begleitende Streifenwagen kam den Angaben zufolge beim Ausweichmanöver ebenfalls von der Straße ab, streifte einen Baum und blieb im Graben liegen.

Der 21-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, seine 18 Jahre alte Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ein Polizist im Streifenwagen wurde ebenfalls leicht verletzt. Ein Drogenschnelltest beim Fahrer fiel positiv aus. Zudem besaß er keinen Führerschein und hatte den Transporter nach Polizeiangaben ohne das Einverständnis des Halters genutzt.