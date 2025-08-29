Bräuche gibt es im Spreewald reichlich. Eines der Höhepunkt ist das Trachtenfest in Burg. Die Feierlichkeiten laufen noch bis zum Sonntag.

Burg - Das Heimat- und Trachtenfest ist in Burg im Spreewald eröffnet worden. Noch bis zum Sonntag können Besucher die traditionellen Trachten der Wenden, Schausteller, Musikangebote und den Handwerksmarkt besichtigen. Höhepunkt ist am Sonntag der Festumzug im Ortskern von Burg.

Weitere Highlights sind das Hahnrupfen der Burger Jugend und eine Sonderausstellung zur Malerei rund um den Spreewald. Im Dorfkern öffnen die Menschen außerdem ihre Höfe, um Einblicke in die ländliche Lebensweise zu geben. Zu den Gastgebern gehören unter anderem eine Imkerei und ein Alpakahof.