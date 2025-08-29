Erfurt - Bei Arbeitsunfällen sind im vergangenen Jahr in Thüringen mehr Menschen schwer verletzt worden als noch 2023. Insgesamt hätten 34 Beschäftigte schwere Verletzungen erlitten, im Vorjahr seien es noch 27 gewesen, teilte das Arbeitsministerium mit. Hauptursachen seien Abstürze, bewegliche Teile an Maschinen oder ein unsachgemäßer Umgang mit Fahrzeugen gewesen. Zuvor hatte der MDR über die Zahlen berichtet.

Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle lag bei sechs und damit laut Ministerium auf dem Niveau des Vorjahres (2023: sechs). Unter anderem kam im vergangenen Jahr ein Mensch bei einem Kranunfall an der Bleilochtalsperre ums Leben. Auch in der Landwirtschaft oder im Kabelnetzleitungstiefbau sei es zu tödlichen Unfällen gekommen.

Der Großteil der Arbeitsunfälle geht jedoch relativ glimpflich aus: Insgesamt wurden den Thüringer Arbeitsschutzbehörden im vergangenen Jahr 6.738 Arbeitsunfälle gemeldet, wie das Ministerium weiter mitteilte. Das waren etwa 150 mehr als noch im Jahr 2023.