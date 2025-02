Dresden - Die sächsische Polizei warnt davor, Eisflächen zu betreten. Viele Gewässer im Freistaat sind von Eis überzogen und bergen für Menschen die Gefahr einzubrechen, wie die Polizei in einem Post auf der Plattform X mitteilte. Sei man einmal in das Eis eingebrochen, lasse die Unterkühlung nicht lange auf sich warten.

In den vergangenen Tagen bewegten sich die Temperaturen in Sachsen unter dem Gefrierpunkt. Den bundesweit kältesten Wert maß der Deutsche Wetterdienst am frühen Morgen im sächsischen Sohland an der Spree an der Grenze zu Tschechien: minus 17,9 Grad. In den kommenden Tagen soll es den Meteorologen zufolge aber milder werden.