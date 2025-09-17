Joachimsthal - Auf dem Großen Präßnicksee bei Friedrichswalde im Landkreis Barnim wird seit dem Vormittag ein Mann vermisst. Der 63-Jährige war nach Polizeiangaben mit einem Kanu auf dem See unterwegs. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr aus dem Landkreis seien bei der Suche dabei, bestätigte ein Sprecher der Polizei. Auch Hubschrauber und Drohnen seien im Einsatz, die Feuerwehr suche mit einem Boot nach dem Vermissten. Zu den Umständen des Verschwindens war zunächst nichts bekannt.