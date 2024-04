Polizei sucht in kleineren Gruppen nach vermisstem Arian

Mehrere Skybeamer leuchten in den Nachthimmel. Bei der Suche werden nun auch Kinderlieder gespielt und sogenannte Skybeamer eingesetzt.

Bremervörde - Bei der Suche nach dem sechsjährigen Arian in Bremervörde im nördlichen Niedersachsen hat die Polizei am Freitag ihr Vorgehen geändert. „Wir haben die Strategie ein bisschen geändert“, sagten Polizeisprecher. „Wir haben wieder neue Suchkorridore eingerichtet und suchen dort, allerdings nicht mit den langen Polizei- oder Personenketten, sondern in kleineren Gruppen“, sagte Polizeisprecher Heiner van der Werp. Die Suche konzentriere sich auf einen Bereich nordwestlich von Elm, dem Heimatort des Sechsjährigen.

Die Suche dort laufe auch entlang des Flusses Oste. Weiterhin sind Hunderte Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Deutschem Rotem Kreuz und der Bundeswehr im Einsatz.