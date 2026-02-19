Einem 81-Jährigen wird Fahrerflucht nach einem Unfall vorgeworfen. Aus Ärger soll er zu der Frau gefahren sein, die ebenfalls in den Unfall verwickelt war - und trifft dort ihren Enkel an.

Bürgel - Ein 81 Jahre alter Mann war im Saale-Holzland-Kreis erst in einen Unfall verwickelt, soll dort geflohen sein und dann seinem Ärger Luft gemacht haben. Gegen den Mann werde seit Mittwochmittag wegen Unfallflucht ermittelt, teilte die Polizei mit. Wegen der Anschuldigungen sei er zur Anschrift der ebenfalls in den Unfall verwickelten Frau gefahren. Dort habe er jedoch nur den Enkel angetroffen.

Zwischen den zwei Männern sei ein Streit entstanden, hieß es. Daraufhin habe der 81-Jährige den Enkel der Frau geschlagen, hieß es weiter. Beamte der Polizei konnten die Männer beruhigen. Außerdem sicherten sie Spuren am Wagen des 81-Jährigen, die zum Vorwurf der Unfallflucht passten. Weitere Informationen über den Unfall gab es zunächst nicht. Der Mann wurde nun zusätzlich wegen Körperverletzung angezeigt.