Sicherheitsoffensive am Hauptbahnhof Leipzig: Landes-, Bundespolizei, Stadt und DB-Sicherheitskräfte gehen gemeinsam auf Streife. Und es ist noch mehr für den Schutz der Reisenden geplant.

Leipzig - Am Leipziger Hauptbahnhof gab es im Vorjahr bundesweit die meisten Gewaltdelikte aller Bahnstationen - mit konkreten Maßnahmen soll nun die Sicherheit dort erhöht werden. Im und um den Leipziger Hauptbahnhof werden künftig sogenannte Quattro-Streifen eingesetzt, wie die Bahn mitteilte. Dabei gehen Beamte der Landespolizei, der Bundespolizei sowie Mitarbeitende des Stadtordnungsdienstes und der DB Sicherheit gemeinsam auf Streife. Details will die Bahn am kommenden Donnerstag (26. Februar) erläutern.

Am Leipziger Hauptbahnhof waren laut Bundespolizei im vergangenen Jahr 859 Gewaltdelikte gezählt worden - bundesweit die meisten. Die Deutsche Bahn hat ein Sofortprogramm für mehr Sicherheit und Sauberkeit speziell an Bahnhöfen gestartet. Im Rahmen des Programms will die Bahn an 25 ausgewählten Stationen mehr Sicherheitskräfte einsetzen. Mit der Bundespolizei arbeitet der Konzern eigenen Angaben zufolge daran, weitere Bahnhöfe mit Kameras und Videotechnik auszustatten.