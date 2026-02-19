Ein Jugendlicher sitzt in Walsrode mit mehr als zwei Promille am Steuer. Doch das ist nicht alles.

Der 17-Jährige muss sich auf ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einstellen. (Symbolbild)

Walsrode - Ein betrunkener Jugendlicher ist im Landkreis Heidekreis von der Polizei am Steuer erwischt worden. Zeugen hatten nach Polizeiangaben gemeldet, dass der 17-Jährige durch die Innenstadt von Walsrode fuhr. Ein Alkoholtest ergab am Mittwochabend rund 2,2 Promille.

Die Polizei entzog dem Jugendlichen seine Prüfbescheinigung für begleitetes Fahren ab 17 Jahren. Er muss sich auf ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einstellen. Weil er ohne die vorgeschriebene Begleitperson Auto fuhr, erwartet den Jugendlichen zudem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.