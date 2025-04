Im März wurde ein lebloser Körper in der Elbe bei Coswig entdeckt. Nun ist klar: Es handelt sich um einen jungen Mann aus Wittenberg. Ob ein Zusammenhang zu einem früheren Vorfall besteht, ist unklar.

Der am 22. März in der Elbe bei Coswig (Landkreis Wittenberg) tot aufgefundene Mann war ein 23-Jähriger aus Wittenberg. (Symbolbild)

Coswig - Die Identität des am 22. März in der Elbe bei Coswig (Landkreis Wittenberg) gefundenen Toten ist geklärt. Bei dem Mann handelt es sich um einen 23-Jährigen aus Wittenberg, wie die Polizei in Dessau-Roßlau mitteilte. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es nicht, ein Suizid könne nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin.

Ein Zeuge hatte die Leiche am späten Samstagnachmittag im Wasser treibend entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Der Fundort liege unweit der Stelle, an der bereits am 22. Februar eine große Suchaktion stattgefunden hatte. Damals hatten Zeugen einen offenbar hilflosen Mensch im Wasser gesehen - die Suche blieb jedoch erfolglos. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, wird laut Polizei weiterhin geprüft. Eine Vermisstenanzeige lag zum Zeitpunkt der Bergung nicht vor.