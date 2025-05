Explosion und Brand in Altenheim in Ankum - keine Verletzten

In einem Altenheim kam es am Sonntagabend zu einer Explosion und einem Brand. (Symbolbild)

Ankum - In einem Badezimmer eines Altenheimes in Ankum (Landkreis Osnabrück) ist es am Sonntagabend zu einer Explosion und einem Brand gekommen. Es wurde niemand verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Morgen mitteilte. Was genau die Explosion ausgelöst hat, ist bisher unklar. Den Angaben zufolge war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt.