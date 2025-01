Auf dem Weg zu einem anderen Einsatz entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau am Rand einer Bundesstraße im Wartburgkreis. Was ist passiert?

Polizei findet schwer verletzte Frau am Straßenrand

Krauthausen - Eine Frau ist im Wartburgkreis laut Polizei vermutlich angefahren und mit schweren Verletzungen am Straßenrand zurückgelassen worden. Die 31-Jährige sei bisherigen Erkenntnissen nach am Freitagabend zu Fuß am Rand der Bundesstraße 7 unterwegs gewesen und dabei von einem Fahrzeug angefahren worden, wie die Polizei mitteilte.

Der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin habe die Frau zurückgelassen und sich pflichtwidrig vom Unfallort entfernt. Ermittelt werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht.

Zufällig entdeckt

Entdeckt hatten die Beamten die Frau am Rand der vielbefahrenen Straße eher durch Zufall. Die Polizisten seien auf dem Weg zu einem anderen Einsatz gewesen, hieß es. Die Frau liege im Krankenhaus und habe bislang nicht befragt werden können. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise zum Unfall. Dieser habe sich vermutlich am frühen Freitagabend zwischen Krauthausen und Lengröden ereignet.