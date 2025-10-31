Die Polizei spürt ein gestohlenes Gerät in Sangerhausen auf – und findet in der Wohnung noch mehr Diebesgut. Ein Mann wurde vorübergehend festgenommen.

Sangerhausen - Nach der Durchsuchung einer Wohnung in Sangerhausen ermittelt die Polizei. Ein in Allstedt aus einer Wohnung gestohlenes Gerät habe in einer Wohnung in Sangerhausen geortet werden können, teilten die Beamten mit. Bei der Durchsuchung sei noch mehr Diebesgut gefunden worden.

Die Beamten hätten in der Wohnung einen 38 Jahre alten Mann angetroffen, hieß es. Er sei festgenommen, inzwischen aber auch wieder freigelassen worden. Das Diebesgut sei sichergestellt worden.