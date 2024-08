Halberstadt - Auf der Suche nach unterschlagenen Gerüstbauteilen hat die Polizei im Harz drei Objekte im Harz durchsucht - und ist fündig geworden. Es seien mehr als 100 Bauteile gefunden worden, die dem rechtmäßigen Besitzer wieder übergeben worden seien, hieß es am Donnerstag. Die Durchsuchungen fanden nach Angaben der Polizei bereits am Dienstag in Dardesheim und Silstedt statt. Es beteiligten sich Polizeibeamte aus dem Harz, der Landesbereitschaftspolizei und der Polizeiinspektion.