Uslar - Ein Hausschwein hat in einem Wohngebiet im Landkreis Northeim für Aufregung gesorgt. Anwohner entdeckten das Tier am Samstag in Uslar und riefen die Polizei. Das Schwein Emma war auf unbekannte Weise aus seinem Stall entkommen und hatte einen Ausflug durch das Wohngebiet unternommen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten machten den Besitzer ausfindig und brachten Emma gemeinsam mit ihm wohlbehalten in den Stall zurück.