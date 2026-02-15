weather wolkig
  3. Tierischer Einsatz: Polizei fängt Hausschwein in Uslar

In einem Wohngebiet taucht in der Nacht ein Hausschwein auf. Ein Fall für die Polizei.

Von dpa 15.02.2026, 11:15
Ein Hausschwein spaziert in der Nacht durch ein Wohngebiet, die Polizei greift ein. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Uslar - Ein Hausschwein hat in einem Wohngebiet im Landkreis Northeim für Aufregung gesorgt. Anwohner entdeckten das Tier am Samstag in Uslar und riefen die Polizei. Das Schwein Emma war auf unbekannte Weise aus seinem Stall entkommen und hatte einen Ausflug durch das Wohngebiet unternommen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten machten den Besitzer ausfindig und brachten Emma gemeinsam mit ihm wohlbehalten in den Stall zurück.