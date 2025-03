In Potsdam-Mittelmark wird ein Autofahrer gestoppt - er hat viel Alkohol getrunken. Auch Cannabis findet die Polizei in seinem Auto.

Berlin - Die Polizei hat in Borkwalde einen betrunkenen Autofahrer mit zwei Beuteln Cannabis erwischt. Bei der Kontrolle am Sonntag wollte sich der Mann einer der Tüten entledigen und warf sie aus dem Beifahrerfenster - vor die Füße der Beamte, wie die Polizei mitteilte. Darüber hinaus fanden sie noch einen weiteren Beutel mit Cannabis in dem Auto. Im Atem des 21-Jährigen wurden 1,72 Promille Alkohol festgestellt.

Die Beamten entzogen dem Fahrer im Landkreis Potsdam-Mittelmark den Führerschein und beschlagnahmten die Drogen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.