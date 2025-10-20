Einschusslöcher oder doch nicht? Nach einem Vorfall an einer Schule in Altenberg ermittelt die Polizei.

Altenberg - An einer Eingangstür des Sportgymnasiums in Altenberg sind Löcher im Glas sowie eine Vielzahl an Aufklebern entdeckt worden. Der Direktor der Schule hatte den Vorfall laut Polizei am Sonntagnachmittag gemeldet. Der MDR berichtete von Einschusslöchern und rechtsextremen Motiven auf den Aufklebern.

Bisher könne die Polizei nicht bestätigen, dass es sich um Einschusslöcher handele, hieß es. Eine Prüfung habe zudem ergeben, dass keine Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf den Stickern zu erkennen seien. Zu dem Täter oder den Tätern gebe es bisher keine Hinweise. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.