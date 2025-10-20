Berlin - Bei der Berliner S-Bahn kommt es am Montagmorgen zu Verspätungen und Ausfällen. Betroffen sind die Linien S1, S2 und S8, wie die S-Bahn Berlin mitteilte. Wegen einer Reparatur an einer Weiche in Zehlendorf fährt die S1 demnach nur zwischen Nordbahnhof und Schöneberg im 10-Minuten-Takt. Zwischen Schöneberg und Wannsee verkehre sie im 20-Minuten-Takt.

Grund für die Verspätungen auf der Linie S2 sei die Reparatur an einem Signal in Zepernick. Zwischen Bornholmer Straße und Buch sowie zwischen Buch und Bernau verkehre die Linie nur im 20-Minuten-Takt. In Buch müssen Passagiere die Bahnsteigseite wechseln.

Der Verkehr der S8 ist laut S-Bahn zwischen Blankenburg und Schönfließ unterbrochen, weil ein Signal in Schönfließ repariert wird. Die S-Bahn fährt demnach zwischen Wildau/Grünau und Blankenburg sowie zwischen Schönfließ und Birkenwerder. Zwischen Blankenburg und Bergfelde sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.