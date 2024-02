Halle - In Halle hat die Polizei einen 17-Jährigen ermittelt, der für 26 Straftaten verantwortlich sein soll. Gegen den Intensivtäter würden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Diebstahls, Erpressung, Körperverletzung, Bedrohung sowie wegen Raubstraftaten geführt, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Am Vortag sei am Amtsgericht Halle ein Haftbefehl gegen den Jugendlichen erlassen worden. Er sei nun in Untersuchungshaft in einer Jugendanstalt.

Laut Polizei handelt es sich um einen Erfolg bei der gemeinsamen Bekämpfung der Jugendkriminalität in der Saalestadt. „Diese und andere Ermittlungserfolge sind auch der guten Zusammenarbeit mit den Schulen, Lehrer- und Elternschaft, zu verdanken“, hieß es. „Die Polizei setzt weiter eine hohe Priorität auf die Zurückdrängung der Jugendkriminalität und führt die Maßnahmen mit hoher Intensität fort.“