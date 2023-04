München - Die Fußballerinnen des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg treffen im ersten Halbfinale des DFB-Pokals im Topspiel aufeinander. Die derzeit besten deutschen Vereinsmannschaften im Frauenfußball wollen heute (14.00 Uhr/ZDF und Sky) in das Endspiel einziehen.

Während der FC Bayern drei Wochen nach dem 1:0 in der Bundesliga gern diesen Sieg wiederholen würde, sind die Titelverteidigerinnen aus Wolfsburg auf eine Revanche aus. Allerdings muss der VfL in München auf Nationalspielerin Alexandra Popp wegen einer Wadenverletzung verzichten.

Das Finale im DFB-Pokal findet am 18. Mai in Köln statt. Der zweite Finalist wird am Sonntag (18.30 Uhr/Sky) zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg ermittelt.