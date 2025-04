Erfurt - Eine herrenlose Plastiktüte hat zu einer Sperrung von Teilen des Erfurter Hauptbahnhofs geführt. Kurz nach 14 Uhr wurde die Tüte auf dem Mittelbahnsteig neben einem Automaten entdeckt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten konnten keinen Besitzer ausfindig machen, daher wurden die Aufnahmen der Videoüberwachung überprüft.

Dabei fiel ein Mann durch auffälliges Verhalten auf. Er hatte die Tüte zunächst abgestellt und stehen gelassen. Später kehrte er zurück und hob sie noch einmal an, bevor er in einen Regionalzug einstieg. An einem auf der Strecke liegenden Bahnhof fand die Polizei den Verdächtigen nicht mehr im Zug.

Leeres Päckchen in Tüte gefunden

Gleichzeitig untersuchte der alarmierte Entschärfungsdienst die Tüte am Gleis in Erfurt. Der Inhalt stellte sich als ungefährlich heraus. Die Beamten fanden ein zugeklebtes, leeres Päckchen. In der Summe sei der Vorfall recht verdächtig, sagte der Sprecher. Es könne sein, dass der Mann herausfinden wollte, was in so einem Fall passiert. Nach dem Verdächtigen wird mit Hilfe der Aufnahmen aus der Videoüberwachung gefahndet.

Die teilweise Sperrung des Hauptbahnhofs wurde nach rund anderthalb Stunden aufgehoben. Im Zugverkehr kam es zu Verspätungen und vereinzelten Umleitungen.