Planen von Lkw an Autobahnen aufgeschlitzt

Leipzig - Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag an jeweils zwei Stellen der Autobahnen 9 und 14 in Sachsen die Planen von Lkw aufgeschlitzt. Nach Angaben der Leipziger Polizei wurde innerhalb von zwei Stunden auf den Parkplätzen Kapellenberg Süd und Bachfurt Süd der A9 Berlin-München die Hüllen von je einem Sattelauflieger aus Polen zerschnitten. Aus dem Anhänger des einen Fahrzeugs sei ein E-Bike gestohlen worden, aus dem anderen nach Öffnen der hinteren Ladentür eine noch nicht genau bekannte Beute.

Auf dem Parkplatz Birkenwald Süd an der A14 Magdeburg-Dresden wurden vier Sattelanhänger aufgeschnitten, aber nur bei einem etwas gestohlen: Zubehör für Fahrzeuge aus einem Karton. An der Raststätte Muldental sind die Plane eines Sattelanhängers beschädigt, die Ladetür geöffnet, die Folie von drei Paletten aufgeschnitten und darauf befindliche Kartons zum Abtransport bereitgestellt worden. In allen Fällen wird wegen des Verdachts eines schweren Bandendiebstahls ermittelt.