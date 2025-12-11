Das Lollapalooza lockt im kommenden Jahr mit Stars aus aller Welt. Wer jetzt schon zugesagt hat und ab wann es Tickets gibt.

Pitbull und Lily Allen kommen zum Lollapalooza-Festival 2026

Dieses Jahr spielte Justin Timberlake auf dem Lollapalooza-Festival (Archivbild).

Berlin - Das Lollapalooza-Festival in Berlin hat die ersten Acts für kommendes Jahr bekanntgegeben. Mit dabei sind der US-Rapper Pitbull („Hotel Room Service“), die britische Musikerin Lily Allen („Pussy Palace“) und die neuseeländische Sängerin Lorde („Royals“), wie es in einer Mitteilung heißt.

Das Festival findet am 18. und 19. Juli 2026 im Olympiapark statt. Der reguläre Ticketverkauf startet am 11. Dezember.

Zugesagt hätten unter anderem auch der deutsche Musiker Zartmann, der schottischen Sänger Lewis Capaldi, die schwedische Popsängerin Zara Larsson und der US-amerikanischer Singer-Songwriter Teddy Swims.

Das Lollapalooza feierte vor zehn Jahren seine Berlin-Premiere auf dem Tempelhofer Feld. Seit 2018 findet es alljährlich auf dem Olympiagelände statt.