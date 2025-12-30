Magdeburg - In der Elbe in Magdeburg ist eine Schreckschusswaffe entdeckt worden. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei hatte ein Bürger die Pistole am Sonntagmittag bemerkt und die Behörden alarmiert. Kräfte der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr bargen den Gegenstand aus dem Wasser.

Wie sich herausstellte, handelte es sich nicht um eine scharfe Schusswaffe, sondern um eine Schreckschusswaffe. Bislang sei noch kein Besitzer ermittelt werden. Die Polizei prüft, ob das Objekt im Zusammenhang mit einer Straftat steht. Zuvor hatte die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet.