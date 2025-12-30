Berliner Hotels liegen zu Silvester bei der Buchung an der 75-Prozent-Marke – und der neue Dancefloor vor dem Brandenburger Tor sorgt für Andrang.

Berlin - Die Berliner Hotels sind über Silvester sehr gut gebucht. Man sei bei fast 75 Prozent Auslastung, sagte Burkhard Kieker von der Tourismus-Werbung Visit Berlin im RBB-Inforadio.

Das sei der Stand von einer Woche vor Weihnachten. Vermutlich seien die Buchungen nun noch etwas besser. „Das ist für einen Jahreswechsel schon klasse.“. Vor einem Jahr seien es nur 57 Prozent gewesen.

Zudem passe der geplante Dancefloor vor dem Brandenburger Tor besser zu Berlin als die Bühnenshow der vergangenen Jahre. Die 25.000 kostenlosen Eintrittskarten seien schnell vergriffen gewesen.