Die Deutsche Bahn – ein träger Staatskonzern? Ganz und gar nicht: Ihre Bahnhofsmanager sind wahre Kreativitätswunder, wenn es um kleine und große Probleme geht.

Da gibt’s ja so einige, und ein ganz drängendes ist jetzt im Hauptbahnhof Zwickau hinzugekommen: Die Toilettenanlage dort ist „aufgrund eines technischen Defekts bis auf Weiteres geschlossen“. Macht fast nichts, versucht das Bahnhofsmanagement all jene Besucher zu beruhigen, die ihren Schließmuskel partout nicht mit der Schließung der WCs in Einklang bringen können und einfach müssen: Sie sollten deshalb in wartende Züge steigen und die Bordtoiletten nutzen.

„Das schaffen Sie bestimmt“

Die „Freie Presse“ berichtet gar von einem individuellen Motivationstraining für Wartende am Info-Schalter: „Auf Gleis 7 ist gerade der Regionalzug eingefahren. Der hat 15 Minuten Aufenthalt – das schaffen sie bestimmt ...“

Nur der Fahrgastverband Pro Bahn meckert: „Was ist, wenn der Toilettengang länger dauert und der Zug plötzlich losfährt?“ So was Kleinliches: Der Schwarzfahrer wider Willen wird doch gerne den doppelten Straf-Fahrpreis zahlen – ein kleines Opfer für die große Erleichterung, die ihm im Zug widerfahren ist ...