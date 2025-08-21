Ein Mann hat in einem Taxi einen medizinischen Notfall. Die Rettung übernimmt eine Passantin. Der Taxifahrer hilft laut Polizei nicht. Für ihn hat das nun Folgen.

Jena - Eine zufällig vorbeikommende Passantin hat einem bewusstlosen Taxigast das Leben gerettet. Der 72-Jährige bekam am Vormittag in einem Taxi in der Jenaer Innenstadt plötzlich körperliche Probleme, wie die Polizei berichtete. Eine vorbeilaufende Frau leistete sofort Erste Hilfe. Sie zog den bewusstlosen Mann aus dem stehenden Taxi und begann mit Reanimationsmaßnahmen, bis der Rettungsdienst eintraf.

Der Taxifahrer hatte indes weder den Notruf gewählt, noch Erste-Hilfe geleistet und sich zudem abwertend gegenüber dem Hilfebedürftigen geäußert, hieß es. Damit habe er sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar gemacht und muss sich nun vor dem Gesetz verantworten. Gegen ihn wurde Strafanzeige gestellt.

Der 72-Jährige sei inzwischen wieder auf dem Weg der Besserung. Er habe der vorbildlichen Ersthelferin vermutlich sein weiteres Leben zu verdanken, so die Polizei.