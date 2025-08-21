Ein 41-Jähriger gerät bei Rückearbeiten mit dem Traktor in einen Graben und stürzt einen Hang hinunter. Der Mann ist schwer verletzt - und zunächst eingeklemmt im Traktor.

Erfurt - Ein 41-Jähriger ist beim Holzrücken mit einem Traktor einen Hang hinabgerutscht und bei dem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, teilte die Polizei mit. Er war mit seinem Rücketraktor bei Schwarzatal (Saalfeld-Rudolstadt) in einen Graben geraten und anschließend rund 30 Meter den Hang hinuntergerutscht.

Nach Angaben der Polizei überschlug sich der Traktor dabei mehrfach. Der Mann wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt, die Feuerwehr befreite ihn. Auf einer Landstraße kam es wegen der Bergungsarbeiten zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.