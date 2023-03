Potsdam - Mit dem Förster und Autoren Peter Wohlleben geht das Literaturfestival „Lit:Potsdam“ am 27. Juni in seine 11. Ausgabe: Wohlleben, der mit seinem Werk „Das geheime Leben der Bäume“ für Furore sorgte, werde zum Auftakt sein neues Buch „Waldwissen. Vom Wald her die Welt verstehen“ präsentieren, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Bis zum 2. Juli werde bei dem Festival unter anderen auch Dörte Hansen ihr aktuelles Buch „Zur See“ vorstellen.

Der Historiker Stephan Malinowski, kommt mit seinem als Sachbuch des Jahres 2022 ausgezeichneten Werk „Die Hohenzollern und die Nazis“ nach Potsdam. Malinowski hatte in den Streitigkeiten zwischen Brandenburg, Berlin und Bund mit den Hohenzollern um Entschädigung für enteigneten Besitz des ehemaligen Herrscherhauses als Gutachter im Auftrag des Landes Brandenburg gewirkt.

Der Autor und Schauspieler Joachim Meyerhoff werde auf dem Festival für eine Premiere sorgen, kündigten die Veranstalter an. Der Autor, der mit seinem inzwischen verfilmten Roman über seine Kindheit auf dem Gelände einer Psychiatrie in Schleswig-Holstein bekannt wurde, will aus noch unveröffentlichten Texten lesen.