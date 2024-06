Seelze - Ein Pedelecfahrer ist von einem Laster in Seelze bei Hannover angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 54 Jahre alte Mann habe den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach versucht, auf einem Parkplatz an einem Lkw vorbeizufahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Dessen Fahrer habe ihn beim Rangieren übersehen und ihn mit dem Außenspiegel getroffen. Der Pedelecfahrer stürzte und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall am Freitag beobachtet haben.