An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug „Polizei“.

Senftenberg - Bei einem Polizeieinsatz in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) wegen Partylärms sind mehrere Beamte verletzt worden. Die Polizei wurde den Angaben zufolge in der Nacht zu Sonnabend von Anwohnern wegen Ruhestörung gerufen. Weil sich Gäste der Feier bereits bei einer ersten Kontrolle sehr unkooperativ gezeigt hätten, seien Beamte beim zweiten Mal mit Verstärkung angerückt, teilte die Polizei am Montag weiter mit.

Einer der Partygäste blockierte den Angaben nach die Tür und wurde von den Polizisten zu Boden gebracht. Daraufhin kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen mit weiteren Beteiligten. Vier Polizisten wurden dabei leicht verletzt, eine weitere Polizistin am Kopf. Vier Gäste der Feier wurden in Polizeigewahrsam genommen. Ermittlungen laufen wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.