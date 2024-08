Dass im August 1989 der Countdown zum Ende der DDR lief, ahnte niemand. Dann brach beim „Paneuropäischen Picknick“ an der ungarischen Grenze eine Massenflucht aus. Eine Serie schaut zurück auf die letzten Tage des anderen Deutschland.

Paneuropäisches Picknick - Durchbruch in die Freiheit

Sopron/MZ. - Das Flugblatt, das Walter und Simone Sobel zufällig in die Hand bekommen, klingt vielversprechend. „Baue ab und nimm mit“, steht darauf, daneben ein gezeichneter Stacheldraht, der von einer Rose gesprengt wird. Der Zettel wirbt für ein „Paneuropäisches Picknick“ in Sopronpuszta an der österreichischen Grenze. Ausdrücklich erwähnt wird eine „gewesene Grenzsperre“ und eine „einmalige Überschreitung“ der grünen Grenze.