Ein Fußball-Weltmeister soll die Mannschaft von Bayer Leverkusen noch lange prägen. Aktuell fehlt er verletzt.

Leverkusen - Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit dem argentinischen Fußball-Weltmeister Exequiel Palacios vorzeitig verlängert. Der neue Kontrakt des defensiven Mittelfeldspielers gilt bis zum 30. Juni 2030, wie der Fußball-Bundesligist aus dem Rheinland mitteilte. Palacios, der ursprünglich bis 2028 an Leverkusen gefunden war, fehlt aktuell wegen einer Adduktorenverletzung.

„Exequiel Palacios hat sich seit seiner Verpflichtung 2020 zu einer tragenden Säule unserer Werkself entwickelt“, sagte Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes. „Er war einer der Leistungsträger in den zurückliegenden Jahren und wird auch künftig viel Verantwortung übernehmen beim Aufbau einer erfolgshungrigen und titelfähigen Mannschaft.“

Palacios war im Januar 2020 von River Plate aus Buenos Aires zu Bayer 04 gewechselt. Mit Leverkusen gewann der 26-Jährige 2024 unter Trainer Xabi Alonso die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal.