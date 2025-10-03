Ein leeres Geschäftshaus in der Gemeinde Mühlenbecker Land steht am Feiertag plötzlich in Flammen - jetzt droht Einsturzgefahr. Wie es zu dem Feuer kam, müssen Ermittler der Polizei noch klären.

Zühlsdorf - Ein leerstehendes Geschäftshaus ist am Morgen in Zühlsdorf in der Gemeinde Mühlenbecker Land (Kreis Oberhavel) abgebrannt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf einen Wert im sechsstelligen Bereich. Warum der Dachstuhl des eingeschossigen Gebäudes Feuer fing, war noch unklar. Wie die Polizei mitteilte, wurde es stark beschädigt und ist in Teilen einsturzgefährdet.