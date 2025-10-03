Callenberg - In einem Freigehege auf einem Bauernhof im Landkreis Zwickau sind mehrere Zuchtkaninchen verstümmelt und getötet worden. Den Tieren seien Gliedmaßen und Löffel abgetrennt worden, teilte die Polizei mit. Fünf Kadaver seien zurückgelassen worden, ein weiteres Tier wurde entwendet. Die Tat habe sich in der Nacht zum Donnerstag in Callenberg ereignet. Der oder die Tierquäler sind noch unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Bauernhofs beobachtet haben.