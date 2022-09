Oldtimerrallye mit Schauspieler Schönemann gestartet

Göhren-Lebbin/Rheinsberg - Autoliebhaber können in Mecklenburg-Vorpommern und im Norden Brandenburgs jetzt mehr als 100 Oldtimer-Porsche bei einer Premierenrallye erleben. Anlass ist die 1. Röhrl-Klassik mit exakt 111 Startern, die am Donnerstag in Göhren-Lebbin (Mecklenburgische Seenplatte) begann. Unter den ersten zehn Teilnehmern sind der Schirmherr und mehrfache Rennfahrt-Weltmeister Walter Röhrl sowie der mecklenburgische Schauspieler Hinnerk Schönemann (ARD-Krimireihe „Nord bei Nordwest“).

Die insgesamt etwa 220 Teilnehmer fahren nur luftgekühlte Autos der Marke Porsche der Baujahre 1955 bis 1998. Die Touren führen bis Samstag vom Fleesensee in Göhren-Lebbin unter anderem nach Waren (Müritz), Neustrelitz, nach Neuruppin, Rheinsberg und zum Schloss Meseberg in Brandenburg, wo gerade die Bundesregierung tagte, sowie nach Teterow, Krakow am See (Landkreis Rostock) und Tribsees in Vorpommern.

Der 47-jährige Schönemann ist gebürtiger Rostocker, wuchs später im Osten Berlins auf und wohnt auf einem Bauernhof bei Plau am See. Veranstalter der Rallye sind ein Verlag aus Bielefeld und eine Rallye-Agentur.