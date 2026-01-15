Der Aufwärtstrend der Basketballer des FC Bayern München unter Svetislav Pesic hält an. Den Erfolg über Titelaspirant Panathinaikos Athen sichert Nationalspieler Andreas Obst

München - Dritter Heimsieg in Serie in der Euroleague: Die Basketballer des FC Bayern München haben zu Hause auch Titelaspirant Panathinaikos Athen mit 85:78 (40:43) bezwungen. Unter dem neuen Cheftrainer Svetislav Pesic gewann der Basketball-Bundesligist damit drei seiner fünf Spiele im Europapokal. Erneut avancierte Basketball-Nationalspieler Andreas Obst zum Matchwinner.

Die Bayern fanden mit einem 9:0-Lauf samt einigen Schnellangriffen früh ihren Rhythmus, mussten defensiv aber einige Abschlüsse der Gäste in Korbnähe verkraften. So entwickelte sich ein offensiv geprägtes erstes Viertel, das mit 25:24 an die Münchner ging. Mitte des zweiten Durchgangs blieben die Gastgeber vier Minuten ohne Punkte, mussten einen 0:11-Lauf hinnehmen und lagen zur Pause mit 40:43 zurück.

Obst trifft zwei Dreier zum Münchner Sieg

Nach der Pause blieben die Bayern vor allem dank Justinian Jessup (16 Punkte) in Schlagdistanz, aber auch weiter knapp in Rückstand. Zu Beginn des Schlussabschnitts gingen die Münchner nach einem 7:0-Lauf erstmals seit Anfang des zweiten Durchgangs wieder in Führung. Einen knappen Vorsprung behauptete der Bundesligist auch bis in die Schlussphase.

Dort musste Stefan Jovic dreieinhalb Minuten vor Spielende ausgewechselt werden, nachdem er mit dem Kopf auf das Parkett geschlagen war. Selbiges widerfuhr auch dessen Ersatz Neno Dimitrijevic zwei Minuten später. Doch auch ohne Spielmacher behielten die Bayern die Oberhand, Nationalspieler Andreas Obst (15 Punkte) traf in der Schlussminute zwei Dreier nacheinander zur Entscheidung.