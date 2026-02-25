„Olli Osterhase“ und „Lotti Langohr“ beantworten wieder Briefe aus aller Welt. Wer ihnen einen Gruß sendet, kann sich auf eine kleine Überraschung im Briefkasten freuen.

Seifhennersdorf - Die Saison für Post an den Osterhasen hat begonnen: Das Oberlausitzer Osterhasenpostamt in Seifhennersdorf ist eröffnet. Bis 1. April nehmen „Olli Osterhase“ und seine Frau „Lotti Langohr“ wieder Briefe aus aller Welt im Empfang, wie das Jugenderholungszentrum Querxenland mitteilte.

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Von selbstgebastelten Hasen und Eiern über Frühlingsbilder und Osterpostkarten bis hin zu Wunschzetteln freuen sie sich über jede Sendung. Als Antwort gibt es einen individuell angepassten Brief mit einer kleinen Überraschung und einer eigens entwickelten Sonderbriefmarke.

Post aus aller Welt

Pro Jahr gehen zwischen 2.000 und 3.000 Briefe an das Osterhasenpostamt, das 2005 ins Leben gerufen wurde. Die Idee stammt von einer Studentin der Hochschule Zittau/Görlitz. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit entwickelte sie 2004 ein Konzept, um die Region für den Kinder- und Jugendtourismus attraktiver zu gestalten.

Bekannt ist Osterhasenpostamt inzwischen weit über die Oberlausitz hinaus. Die Sendungen kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus weit entfernten Ländern wie den Philippinen, Japan oder den USA, wie es in der Mitteilung heißt. Beispiele vergangener Osterpost sind im „Osterhasenbau“ im Kinder- und Jugenderholungszentrum Seifhennersdorf ausgestellt.

Besuch bei „Olli Osterhase“ und „Lotti Langohr“

Am 29. März, dem Sonntag vor Ostern, lädt das Jugenderholungszentrum zum Familienfest in die Osterhasenwerkstatt ein. Dort können Groß und Klein „Olli Osterhase“, „Lotti Langohr“ und ihre Hasenhelfer treffen. Auf dem Programm stehen unter anderem Oster-Basteleien, eine Ostereiersuche sowie ein buntes Bühnenprogramm.