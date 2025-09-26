Er kam im Sommer aus Augsburg und war in Nürnberg zuletzt gesetzt. Nun aber gibt es eine bittere Diagnose für Abwehrspieler Koudossou.

Nürnberg - Der 1. FC Nürnberg muss lange auf Henri Koudossou verzichten. Der vom FC Augsburg ausgeliehene Abwehrspieler erlitt schon am Dienstag im Training bei einem Zweikampf eine schwere Bänderverletzung im Sprunggelenk. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, muss der 26-Jährige operiert werden. Er werde „für längere Zeit“ ausfallen, hieß es.

„Es ist schwierig, irgendwelche Prognosen zu stellen“, sagte Trainer Miroslav Klose. Dies sei die erste Verletzung dieser Schwere bei dem Verteidiger. „Wir wünschen ihm alles Gute, so bitter es für uns ist. Wir können keine Prognose stellen, wir müssen ein bisschen piano machen“, meinte der frühere Weltklasse-Stürmer und langjährige Wahl-Italiener Klose.

Drexler oder Janisch als Ersatz gegen Hertha

Koudossou steht seit 2020 in Augsburg unter Vertrag. Nürnberg ist in der Phase aber bereits seine dritte Leih-Station. Unter Klose war er zuletzt als Rechtsverteidiger gesetzt. Die Franken spielen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) daheim gegen Hertha BSC. Der Trainer deutete an, anstelle des Verletzten wohl entweder Tim Drexler oder Tim Janisch gegen die Berliner aufzubieten.