Leipzig - RB Leipzig kann im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund mit Torwart Peter Gulacsi und wohl auch mit Torjäger Loïs Openda planen. Das Duo kam beim 4:2 im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli nicht zum Einsatz, schwerwiegende Verletzungen liegen allerdings nicht vor.

„Pete wäre einsatzfähig gewesen, auch wenn er noch leichte Probleme hat. In Richtung Dortmund sollte das kein größeres Thema sein“, sagte Trainer Marco Rose. Gulacsi laboriert an einer leichten Kapselverletzung im Knöchel. Leipzig tritt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in Dortmund an, in der vergangenen Saison siegte man beim BVB 3:2.

„Strukturell ist nichts kaputt“

Während der ungarische Nationaltorhüter gegen St. Pauli auf der Bank saß, reichte es bei Openda nicht für den Kader. Der belgische Angreifer ist leicht am Knie verletzt. „Das Innenband ist stabil, wir haben ein MRT gemacht. Strukturell ist nichts kaputt, aber er hat am Ansatz muskuläre Probleme“, sagte Rose. Man habe die Hoffnung, „dass es Tag für Tag besser wird“.

Gulacsi wurde gegen St. Pauli von Maarten Vandevoordt vertreten, der Wechsel war ohnehin vorgesehen. Openda ist mit fünf Toren in acht Bundesliga-Spielen der beste Torschütze der Sachsen. Beim BVB dürfte der 24-Jährige neben seinem Torinstinkt auch aufgrund seiner Schnelligkeit ein wichtiger Faktor im Leipziger Spiel werden.